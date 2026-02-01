El congresista y candidato presidencial Iván Cepeda en una imagen de archivo

¡Habemus Ponencia! CNE ´al fin´ definirá este lunes si Iván Cepeda va o no va a la consulta del «Frente por la Vida»

Minuto30.com .- La espera terminó, pero la tensión apenas comienza. Sobre las 8:14 p. m. de este domingo 1 de febrero, los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez —todos cercanos al Pacto Histórico— radicaron formalmente la ponencia que busca dar “luz verde” a la participación del senador Iván Cepeda Castro en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

Con este documento ya en el sistema, la Sala Plena del CNE ha sido citada de carácter urgente para este lunes 2 de febrero a las 8:00 a. m., donde se debatirá y votará el futuro del congresista.

Un camino marcado por la “dilación”

La radicación de esta ponencia llega con tres días de retraso respecto a la fecha inicial, 30 de enero, lo que ha provocado fuertes críticas y acusaciones de querer “ganar tiempo” frente a un calendario electoral que no da tregua.

¿Qué está en juego en el “Frente por la Vida”? Si el CNE avala la ponencia, Cepeda se medirá en las urnas contra figuras de peso como:

Roy Barreras (Exsenador y exembajador).

Camilo Romero (Exgobernador de Nariño).

Juan Fernando Cristo (Exministro).

Cabe recordar que esta coalición ya sufrió la baja del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuya participación fue negada previamente.

Ambiente de división en la Sala Plena

A pesar de que la ponencia de Echeverry, Velásquez y Márquez es favorable a Cepeda, fuentes cercanas al tribunal electoral sugieren que el ambiente entre el resto de los togados es de desacuerdo.

Se espera una deliberación intensa donde los argumentos jurídicos sobre posibles inhabilidades serán el centro de la batalla.