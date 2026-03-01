Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Desde el 26 de agosto, Taylor luce un impresionante anillo de diamante de 9 quilates, una pieza valorada en aproximadamente medio millón de dólares

¡Habemus Boda! Revelan fecha y lugar para el «Sí, acepto» de Taylor Swift y Travis Kelce

Minuto30.com .- El mundo del espectáculo y la NFL se han detenido este domingo. Tras meses de especulaciones, se ha filtrado la información que millones de Swifties esperaban: la fecha y el lugar de la boda del año.

Taylor Swift y Travis Kelce contraerán matrimonio el próximo 13 de junio de 2026.

La elección del día no es casualidad, pues el número 13 es el amuleto de la suerte que ha acompañado a la cantante a lo largo de su carrera.

Un escenario de ensueño: Ocean House en Rhode Island

De acuerdo con reportes de medios especializados como Page Six y Entertainment Tonight, la ceremonia se llevará a cabo en el exclusivo Ocean House, un hotel de lujo ubicado en Watch Hill, Rhode Island.

La elección del recinto fue tan firme que, según trascendió, la pareja tuvo que entrar en una compleja negociación con otra pareja que ya había reservado la fecha previamente. Al final, el deseo de la ganadora del Grammy por casarse frente a las costas de Rhode Island prevaleció, asegurando uno de los lugares más idílicos de la costa este de Estados Unidos.

Del “Friendship Bracelet” al anillo de 9 quilates

La historia de amor entre la estrella del pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs parece sacada de una de las canciones de Taylor.

Todo comenzó en julio de 2023, cuando Travis asistió al Eras Tour con la intención fallida de entregarle una pulsera de amistad con su número de teléfono. Lo que empezó como un intento frustrado terminó convirtiéndose en el romance más mediático de la década.

Hitos de la relación:

Compromiso: El anuncio oficial llegó el 26 de agosto de 2025, tras dos años de noviazgo.

La propuesta: Kelce se arrodilló ante Taylor en un jardín rodeado de flores.

La joya: Taylor luce un impresionante anillo de diamante de 9 quilates, una pieza valorada en aproximadamente medio millón de dólares.

¿Qué esperar del evento?

Con la confirmación del 13 de junio de 2026, se espera que la lista de invitados incluya a lo más selecto de Hollywood y las estrellas de la NFL.

Por ahora, el mundo se prepara para ver a la “Anti-Hero” caminar hacia el altar en lo que promete ser la boda más documentada y comentada de la historia reciente del pop.