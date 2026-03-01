Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Habemus Boda! Revelan fecha y lugar para el «Sí, acepto» de Taylor Swift y Travis Kelce

    Taylor luce un impresionante anillo de diamante de 9 quilates avaluado en medio millón de dólares

    Publicado por: SoloDuque

    "Piojos"queja de fans por asistir a concierto de Taylor Swift
    Taylor Swift en una imagen de archivo. Foto: Internet
    ¡Habemus Boda! Revelan fecha y lugar para el «Sí, acepto» de Taylor Swift y Travis Kelce

    Resumen: Desde el 26 de agosto, Taylor luce un impresionante anillo de diamante de 9 quilates, una pieza valorada en aproximadamente medio millón de dólares

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El mundo del espectáculo y la NFL se han detenido este domingo. Tras meses de especulaciones, se ha filtrado la información que millones de Swifties esperaban: la fecha y el lugar de la boda del año.

    Taylor Swift y Travis Kelce contraerán matrimonio el próximo 13 de junio de 2026.

    La elección del día no es casualidad, pues el número 13 es el amuleto de la suerte que ha acompañado a la cantante a lo largo de su carrera.

    La NFL sabe capitalizar que la cantante y su estrella son el centro del Super Bowl.

    Taylor Swift y Travis Kelse en una imagen de archivo, del momento en que el jugador de la NFL ganaba el SuperBowl

    Un escenario de ensueño: Ocean House en Rhode Island

    De acuerdo con reportes de medios especializados como Page Six y Entertainment Tonight, la ceremonia se llevará a cabo en el exclusivo Ocean House, un hotel de lujo ubicado en Watch Hill, Rhode Island.

    La elección del recinto fue tan firme que, según trascendió, la pareja tuvo que entrar en una compleja negociación con otra pareja que ya había reservado la fecha previamente. Al final, el deseo de la ganadora del Grammy por casarse frente a las costas de Rhode Island prevaleció, asegurando uno de los lugares más idílicos de la costa este de Estados Unidos.

    Del “Friendship Bracelet” al anillo de 9 quilates

    La historia de amor entre la estrella del pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs parece sacada de una de las canciones de Taylor.

    Todo comenzó en julio de 2023, cuando Travis asistió al Eras Tour con la intención fallida de entregarle una pulsera de amistad con su número de teléfono. Lo que empezó como un intento frustrado terminó convirtiéndose en el romance más mediático de la década.

    Hitos de la relación:

    Compromiso: El anuncio oficial llegó el 26 de agosto de 2025, tras dos años de noviazgo.

    La propuesta: Kelce se arrodilló ante Taylor en un jardín rodeado de flores.

    La joya: Taylor luce un impresionante anillo de diamante de 9 quilates, una pieza valorada en aproximadamente medio millón de dólares.

    ¿Qué esperar del evento?

    Con la confirmación del 13 de junio de 2026, se espera que la lista de invitados incluya a lo más selecto de Hollywood y las estrellas de la NFL.

    Por ahora, el mundo se prepara para ver a la “Anti-Hero” caminar hacia el altar en lo que promete ser la boda más documentada y comentada de la historia reciente del pop.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.