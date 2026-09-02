Resumen: El escultor colombiano Gustavo Vélez conmemora 30 años de carrera artística con la exposición monumental “Le Dimensioni dell'Equilibrio” en Pietrasanta, Italia, una muestra de más de 40 obras de gran formato desplegadas por los escenarios históricos y públicos más emblemáticos de la ciudad. Durante la apertura, el alcalde le otorgó la Ciudadanía Honoraria —distinción recibida en Latinoamérica únicamente por Fernando Botero y Alfonso Cuarón— en reconocimiento a sus méritos y legado cultural. Como gesto de gratitud hacia la población que lo acogió en 1996, el artista culminó la creación de una escultura monumental donada a la ciudad, la cual se instalará en el acceso principal como parte del Parque Internacional de Escultura al Aire Libre.

Gustavo Vélez celebra 30 años de carrera con una monumental exposición y la Ciudadanía Honoraria en Pietrasanta

El escultor colombiano Gustavo Vélez conmemora tres décadas de trayectoria artística con la exposición monumental “Le Dimensioni dell’Equilibrio” en Pietrasanta, Italia. En el marco de este hito, el alcalde de la ciudad, Alberto Stefano Giovannetti, oficializó la concesión de la Cittadinanza Onoraria (Ciudadanía Honoraria) al creador antioqueño, convirtiéndolo en el tercer latinoamericano en recibir esta distinción histórica, honor que comparte únicamente con el maestro Fernando Botero y el cineasta Alfonso Cuarón.

Una muestra monumental en la «Ciudad del Mármol»

Abierta al público hasta el 20 de septiembre de 2026, la exposición reúne más de 40 esculturas de gran formato —con alturas de hasta cuatro metros y pesos de seis toneladas— integradas en el paisaje urbano e histórico de la ciudad. Curada por Francesca Sborgi con la contribución del historiador de arte Eike Schmidt, la muestra armoniza el mármol, el bronce y el acero.

El itinerario artístico abarca los escenarios más representativos de la localidad:

Espacios patrimoniales: La Piazza del Duomo di San Martino y el Complejo de Sant’Agostino (iglesia del siglo XIV y claustro del siglo XVI), donde las piezas dialogan con la arquitectura histórica.

Plazas públicas y costa: Recorridos en la Piazza Carducci, Piazza dello Statuto, Piazza Matteotti y la Marina di Pietrasanta, donde las esculturas interactúan con la luz mediterránea.

Museo dei Bozzetti: Exhibe el modelo original de “Hipercúbicos”, primera obra abstracta realizada por Vélez en Pietrasanta, la cual forma parte de la colección permanente junto a bocetos de maestros como Botero, Igor Mitoraj y Kan Yasuda.

Un legado permanente y proyección internacional

Con esta exhibición, Vélez consolida un récord histórico al ser el artista más joven en intervenir por segunda ocasión la Piazza del Duomo y Sant’Agostino. Como testimonio de gratitud hacia la ciudad que lo acogió en 1996, el escultor donó una imponente obra monumental que será instalada en el acceso principal a la ciudad desde la autopista, pasando a formar parte del Parque Internacional de Escultura al Aire Libre.

Nacido en Medellín en 1975, Gustavo Vélez ha llevado su visión geométrica y orgánica a colecciones públicas, institucionales y corporativas en América, Asia y Europa, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la escultura contemporánea.

Gustavo Vélez celebra 30 años de carrera con una monumental exposición y la Ciudadanía Honoraria en Pietrasanta