Gustavo Torres pasó de los silbidos del Atanasio, a ser figura en El Campín

Minuto30.com- Gustavo Torres regresó a Atlético Nacional a finales del semestre anterior, luego de salir de Rionegro Águilas Doradas.

El jugador no quiso seguir asistiendo a los entrenamientos del ‘Dorado’, que por ende le atribuyó su salida a actos de indisciplina.

Desde que el jugador regresó al ‘Verde’, Juan Carlos Osorio le dio la bienvenida, le tendió la mano, y verbalmente le entregó su voto de confianza, el cual le ratificó con hechos meses después, cuando lo incluyó en la plantilla profesional para los retos del 2020.

Desde el momento en el que fue presentado, al lado de las contrataciones que llegaron para este semestre, la mayoría de los hinchas pusieron el grito en el cielo, pues no daban crédito a la posibilidad de que el jugador se quedara y mucho menos, que fuera presentado como un refuerzo.

Pero contra viento y marea el director técnico se mantuvo en la idea de contar con él y de entrada le dio la oportunidad de jugar tanto en la pretemporada, como en los partidos oficiales.

No en vano, en su más reciente contacto con la prensa, el futbolista le agradeció al entrenador por el apoyo que le ha dado.

“Desde el primer momento que me saludó me dio ese voto de confianza, yo estaba pasando por una situación complicada…Llegué a Nacional con muchas dificultades, pero la palabra de él, la confianza que me dio, me motivó mucho”, manifestó Torres en alusión al orientador.

A pesar de que el futbolista tuvo buenas calificaciones en la pretemporada, y de que para la prensa fue uno de los más destacados en la Florida Cup, los seguidores del club mantenían sus reservas.

Muestra de ello es que en el primer partido de la Liga, frente a Deportivo Pereira, que se disputó en el Estadio Atanasio Girardot, silbidos por doquier le sobraron al jugador.

Algunos lo ‘chiflaron’ después de jugadas que no logró finiquitar con éxito, pero para otros el solo hecho de recibiera el balón era motivo de enfado, y se lo demostraban a punta de silbidos, hasta que se desprendiera de la redonda.

Pero como en el fútbol las realidades son totalmente cambiantes y este deporte es de odios y amores; este jueves los hinchas de Atlético Nacional se levantaron con sentimientos muy diferentes hacia Gustavo Torres.

El atacante anotó dos goles en el Estadio El Campín, que fueron vitales para que el conjunto ‘Verdolaga’ remontara el marcador adverso frente a La Equidad y regresara a casa con los tres puntos.

No en vano, Torres fue elegido por propios y extraños como la figura del partido y muchos de los que el pasado fin de semana lo silbaron, hoy celebran su regreso, o por lo menos, viven sentimientos contrastantes.

Es prematuro aventurarse a indicar cómo será el segundo ciclo del futbolista vallecaucano con Nacional, pero lo que sí es una realidad, es que su comportamiento dentro y fuera de la cancha ha mejorado y que su regreso al ‘Verde’ comenzó de manera venturosa.