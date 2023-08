Exesposa de Andrés Gustavo Ricci, pareja de Luz Mery Tristán, denunció que casi la mata hace cinco años

En medio del luto que deja el aparente feminicidio de la excampeona mundial de patinaje, Luz Mery Tristán, quien habría muerto a manos de Andrés Gustavo Ricci García, su pareja y principal sospechoso, sale a luz un mensaje de su exesposa, donde denunció maltratos psicológicos y físicos e incluso, afirma que casi la mata.

En el Facebook de María del Pilar Jaramillo, exesposa de Ricci García, se encontró una publicación de hace cinco años, donde con dolor, pero mucha valentía cuenta los maltratos que recibió de parte de su esposo e incluso, asegurando ya no tenerle miedo.

“Él me pego muchas veces me prohibía salir con mis amigas, y yo que es lo peor de todo lo permitia, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme, la historia no viene solo de él, yo he sido muy falta de amor propio y he buscado que me lo den afuera, y no me he sabido relacionar, me quede callada porque siempre pensé que yo podía cambiar, le tuve miedo lo sentí poderoso, no lo juzgo porque él también tuvo su vida difícil y siempre seguimos los ciclos, cada uno da lo que tiene en su corazón, yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable.” Escribió el 6 de diciembre del 2017.

Es importante recordar que la expatinadora colombiana, Luz Mery Tristán, fue asesinada el pasado 5 de agosto en Cali, en su vivienda ubicada en un condominio vía a Cristo Rey, donde vivía con Ricci García.

El cuerpo de la deportista presentó un impacto de bala, y en la inspección técnica, se comprobó que la puerta de su habitación tenía tres impactos de bala. Además se encontró el revólver y tres armas más traumáticas, ninguna de ellas con permiso de porte.

Hasta el momento el principal sospechoso, fue imputado por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y partes de municiones.

