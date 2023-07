Esto dijo Gustavo Petro tras la captura de su propio hijo

in

En la mañana de este sábado (29 de julio) capturaron a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, luego de la orden avalada por el juez 16 penal de Bogotá.

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter “X” confirmó que su hijo Nicolás y su ex esposa fueron capturados por la Fiscalía.

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.

En el ‘mínimo comunicado’, Gustavo Petro aseguró que no intervendrá ni presionará a la justicia.

“A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisisones; que el derecho guie libremente el proceso”, se lee en el trino que hizo a minutos después de la captura de su hijo.

