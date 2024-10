«Su tortura era un atentado contra la libertad de prensa»: Gustavo Petro se pronunció tras la libertad de Julian Assange

Este lunes 24 de junio de 2024, se conoció que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quedó en libertad bajo fianza.

Ante la noticia, el presidente Petro invitó a Assange a ‘hacer un acto por la verdadera libertad’ en Colombia, tras conocerse su liberación en Reino Unido.

El mandatario dirigió un mensaje en su cuenta de X, donde defendió la libertad de prensa, al tiempo que le formuló una invitación al australiano de 52 años, acusado de la filtración masiva de documentos secretos del gobierno de EE.UU. sobre las guerras de Irak y Afganistán.

“La prisión eterna de Assange y su tortura era un atentado contra la libertad de prensa a escala global. Denunciar la masacre de civiles en Irak por parte de la acción bélica de EE. UU. fue su crimen; ahora la masacre se repite en Gaza”, escribió el mandatario.

Y agregó: “Invito a Julián y a su esposa Stella para que visiten Colombia y hagamos un acto por la verdadera libertad”.

De acuerdo con WikiLeaks, “Assange salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (cerca de Londres) en la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí 1.901 días.

El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido”.

En 2010, Julián Assange fue detenido por las autoridades de Reino Unido y después acusado de agresión sexual por Suecia, país que emitió en ese momento una orden de arresto internacional.

Julian Assange’s flight VJT199 has just taken off from Bangkok, heading towards US airspace and Saipan Island. All eyes on #AssangeJet. pic.twitter.com/2ZxOPZ96FF

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024