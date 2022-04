¿Gustavo Petro renunciará al Senado de la República?

Pese a los recientes rumores que aseguraban que el candidato presidencial, Gustavo Petro, estaría próximo a presentar su renuncia al Congreso de la República para enfocarse solamente en su campaña, el líder de la Colombia Humana aseguró que aún no ha tomado una decisión al respecto.

“Ese no es un problema todavía vigente, porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías; como se probó antes de ser congresista, que lo soy no porque quise sino por quedar de segundo en las elecciones pasadas”, afirmó el aspirante presidencial.

Así mismo, Gustavo Petro enfatizó en que “cuando haya garantías, hablamos”, resaltando que aún no es un tema primordial en medio de su ajetreo político.

Cabe resaltar que el candidato no está obligado a renunciar a su curul ni a su campaña presidencial, pues al ser dos corporaciones distintas, no tienen ningún tipo de inhabilidad u obligación de renunciar antes de que termine su periodo como congresista, el cual finaliza el 19 de julio.

Camilo Romero y congresistas del Partido Verde también se sumaron a la campaña de Gusto Petro https://t.co/8gDQoguIsB — Minuto30.com (@minuto30com) April 5, 2022

