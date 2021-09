Gustavo Petro anunció que retirará su proyecto político si no gana las elecciones presidenciales

En una entrevista con El País de España, el actual candidato presidencial Gustavo Petro, se refirió a las próximas elecciones presidenciales de 2022.

En la entrevista, el también senador reveló que si no gana estas elecciones, retirará su proyecto político y desistirá de ser candidato a la presidencia de Colombia.

El medio español le preguntó: “¿Y si no logra ganar, qué hará?”, a lo que el Gustavo Petro respondió: “Entonces se cierra mi proyecto político, no me puedo volver un eterno candidato”.

Por otro lado, durante la entrevista Petro se refirió Alejandro Gaviria y sus otros candidatos. Según indicó, Gaviria no le preocupa tanto, pues “las encuestas muestran que no tiene fuerza social, pese a la enorme exposición mediática que le brindaron los grandes dueños de las corporaciones para tratar de presentarlo como mi contrincante”.

Sin embargo, manifestó que sus rivales directos son Sergio Fajardo y Álvaro Uribe.

No obstante, reveló que su fuerza política se centra en la emoción que genera en las clases más populares del país.

“Mientras muchos candidatos buscan la clase media y alta”, él arriesga por el “mundo popular, que ha sido siempre mi fuerte. Sin esa fuerza, dejamos de existir”, indicó Gustavo Petro.

Daniel Quintero, el único alcalde que hace temblar al expresidente uribe | https://t.co/nucL78m1lc — Minuto30.com (@minuto30com) September 19, 2021

Para leer más noticias de Política, haga clic Aquí