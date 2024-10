Gustavo Petro pide a su gabinete acelerar la ejecución de proyectos: «Solo quedan dos años» o renunciar

En un evento público reciente, el presidente Gustavo Petro emitió un contundente llamado a su gabinete ministerial, solicitándoles a acelerar la ejecución de los proyectos gubernamentales, dado que el tiempo apremia con tan solo dos años restantes de su mandato.

«Les voy diciendo, si no aguanta de un paso al costado, porque eso no es un pecado. Nadie nació para todas esas vainas. Yo que tengo el cuero duro, entonces resisto. Pero otros, si no puede, den un paso al costado, alguien va a asumir la pelea», expresó Petro durante su intervención.

El presidente enfatizó la importancia de impulsar las iniciativas sociales y ganar respaldo para las reformas propuestas por su administración. Además, hizo referencia a la naturaleza desafiante de los cargos gubernamentales, describiéndolos como «puestos de combate».

En el mismo evento, Petro defendió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha sido señalado en el contexto del escándalo de corrupción en la UNGRD. «Es admirable el valor mostrado por el ministro de hacienda al enfrentar los obstáculos en el Congreso para obtener autorización de pago de deudas», añadió el presidente.

El llamado de Petro resuena en un momento crucial para su gobierno, marcado por la urgencia de cumplir con los compromisos adquiridos y asegurar avances significativos en el desarrollo social y económico del país.

