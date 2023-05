Gustavo Petro le responde a la procuradora Margarita Cabello: “no se atribuya funciones que no tiene”

En redes sociales el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello han tenido discordancias.

La disputa comenzó cuando el mandatario criticó a la Procuraduría por abrir procesos y suspender procesos a funcionarios de elecciones popular; a lo que la congresista Margarita Cabello le respondió que «no tenía tiempo para controvertir».

«Estoy muchísimo más preocupada por las peticiones que me hacen los ciudadanos, quienes me manifiestan inquietudes por la inseguridad, por los problemas de migración, por los asesinatos de líderes sociales, por los problemas por contaminación por mercurio, por la cantidad de proyectos que los tienen angustiados como el laboral, el de salud y de pensiones», señaló Cabello.

Además, la procuradora le pidió al jefe de Estado respeto por la independencia de poderes; asegurando de que la entidad que dirige tiene la facultad de “investigar, juzgar y sancionar a servidores públicos incluidos los de elección popular”.

A lo que el presidente no tardó en responder por su cuenta personal de Twitter: «Usted, procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene”.

«Si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, los de elegir y ser elegido, acaba la base misma de la democracia, convierte el país en una dictadura. Eso se acabó con la sentencia de la CIDH y como jefe del Estado la haré respetar», concluyó el tuit.

