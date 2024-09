En el marco del evento Mujeres por las Regiones y la Vida en Turbo, el presidente Gustavo Petro se refirió al papel que cumplirá Salvatore Mancuso como Gestor de Paz, nombramiento que le hizo el mandatario el año pasado al exjefe paramilitar.

Hay que recordar que de los delitos que cometió Salvatore Mancuso, gran parte de ellos fueron ejecutados en la región de Urabá.

Petro hizo referencia que este papel que va a desempeñar Mancuso será una forma de indemnizar a las víctimas de la violencia.

“Salvatore Mancuso acaba de regresar a Colombia; está en libertad, o a punto de estar en libertad. Le he pedido que sea gestor de paz y que actúe en función de la paz; que ayude a construir ahora, ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, sino la paz”, expresó el presidente, Gustavo Petro.

Otros temas a los que se refirió Gustavo Petro

Además de referirse a la paz, también anunció unos proyectos de acueducto que se harán en la región de Urabá. Así mismo, invitó a los habitantes a presentar propuestas de acueductos de agua dulce y cualquier proyecto que transforme a la región en función de los excluidos.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente se refirió a la importancia de frenar los feminicidios en Colombia.

También recordó que la reforma pensional traerá beneficios para las mujeres que se dedican al cuidado de sus familias y a las labores del hogar, pues todas ellas recibirán pensión o bono pensional.

Invitó a las mujeres beneficiarias de Renta Ciudadana a crear comités en los que puedan vigilar todo este proceso y que pueda ser distribuido a quien más lo necesite.

Así mismo, recordó que la reforma pensional también traería beneficios a las personas mayores que no cuentan actualmente con pensión, siendo la mayoría de ellas mujeres.

