«Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos»: Gustavo Petro lamenta lo sucedido con su hijo Nicolás

En la mañana de este sábado (5 de agosto) el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre las acusaciones por parte de su hijo Nicolás Petro, imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, aseguró que la campaña presidencial de su padre había sido financiada de manera ilegal.

En medio del escándalo judicial y político, el juzgado 74 de garantías de Bogotá definió que Nicolás Petro enfrentará su proceso penal en libertad.

Ante el escándalo, el presidente Gustavo Petro reaccionó ante las duras revelaciones que hizo su hijo Nicolás Petro, en un medio nacional: «La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito», ha asegurado Petro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la red social X.

«Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados.

La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo.

Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”, expresó Petro en su cuenta de ‘X’.

