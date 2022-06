«Hemos ganado»: Gustavo Petro se pronunció sobre las votaciones presidenciales

in

El candidato presidencial, Gustavo Petro, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo 29 de mayo, en las que fue el candidato con más votos obtenidos en la contienda electoral.

Petro inició su discurso dándoles las gracias a todas las personas que votaron por él este domingo y celebró su victoria. “Hoy hemos ganado, hoy en un día de triunfo. Los resultados están allí”, dijo Petro, se resaltó las regiones en donde ganó de manera abrumadora, como Cauca o Nariño.

Asì mismo, Gustavo Petro celebró lo que para él representa la derrota del uribismo, por lo que aseguró que el siguiente paso es lograr el cambio para el país.

“Hoy se define qué clase de cambio queremos, si suicidarnos o avanzar. Ha llegado el momento de escoger. Lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica. Eso es justicia social. No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece (…) No es saltar al vacío, es la estabilidad económica”, expresó Gustavo Petro.

Finalmente, el candidato presidencial les hizo una petición a los colombianos. “Le solicito a la mayoría de la sociedad Colombia que no sigamos como estamos. Que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción, que no demos un salto al suicidio, que es el tiempo de la vida, que el cambio es por la vida. Porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida. Así que estamos a un millón de votos de ganar”.

El Ministro de Defensa le atribuyó el crimen a las disidencias de las Farc https://t.co/UpFz7jrpdb — Minuto30.com (@minuto30com) May 30, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí