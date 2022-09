Gustavo Petro: Si Colombia quiere ser exportadora, el principal requisito es que haya producción.

in

El Presidente Petro este jueves 9 de septiembre en la ciudad de Medellín, se refirió sobre el comercio exterior del país, y dijo que si Colombia quiere ser exportadora, el principal requisito es que haya producción.

De hecho, trajo a colación las cifras de exportación de América Latina, que tiene un promedio per cápita de USD 100.000, escenario en el cual “Colombia ni siquiera está en el promedio latinoamericano, sino que está en USD 42.000, es decir somos un país con un sesgo no exportador, casi parecido a los países que no tienen mar”.

“A pesar de exportar carbón y petróleo, a pesar de haber sido el quinto exportador mundial de carbón, no estamos exportando literalmente; obviamente, hay unos ejemplos, hay unos nichos que se han podido mantener del pasado como el café, el banano y las flores, más recientemente, y hay unos esfuerzos que, indudablemente, casi que podríamos calificar de heroicos en términos de industria de valor agregado, pero que no llegan a la cuenta de tres dígitos cuando se habla de millones de dólares”, anotó.

Pero fue más allá. El Mandatario llamó la atención sobre que el mundo enfrenta “la crisis de la existencia humana y la ciencia dice que hay que dejar de usar petróleo y carbón”.

Por ello, dijo que se refirió a este tema debido a que “llegamos solo a petróleo, carbón y cocaína, y nadie quiere eso. Cada día que pase, más adelante, nadie lo quiere; el mundo diciéndonos que nuestro soporte económico de 40 años no sirve”, por lo que aseguró que es en este escenario cuando el país se tiene que trazar misiones con “un Estado generador de valor, que vuelve a adquirir una importancia central: es Estado, sociedad y empresa privada”.

“Por eso, yo llamaría, antes de exportación, ver producción, porque al final lo podemos lograr con transformaciones en aduanas, etcétera, pero cuando vamos a ver la capacidad de exportación del país nos encontramos con una cáscara de huevo vacía y hay que llenar eso”, aseguró.

En este sentido, invitó a los exportadores a impulsar en el país la Reforma Agraria, como esquema de producción del campo ya que tenemos hectáreas fértiles, planas, con agua, que no se pueden dejar como «potreros».

