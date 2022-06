Ariel Ávila, Antonio Sanguino y los otros senadores que se adhieren a la campaña de Gustavo Petro

in

Este miércoles, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro y su fórmula Francia Márquez, recibieron al adhesión a su campaña de varios senadores electos y personalidades del país.

Se trata de los congresistas del partido Alianza Verde, Ariel Ávila y Antonio Sanguino, quienes le manifestaron su apoyo al candidato presidencial, y su deseo de trabajar en conjunto en su gobierno, si es elegido como presidente del país.

Además de los senadores electos, al evento también asistió la mamá de la alcaldesa Claudia López, María Del Carmen Hernández, y el representante a la Cámara Wilmer Leal, quienes también le manifestaron su apoyo Gustavo Petro y a Francia Márquez en el Salón Bolívar del Hotel Tequendama.

Gracias a Mabel Lara y a su equipo del Nuevo Liberalismo que desde hoy nos acompañan en la lucha por cambiar realmente a Colombia. pic.twitter.com/d4aMfL6UPJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2022

Más temprano, Gustavo Petro y Francia Márquez también recibieron la adhesión a su campaña de la periodista y excandidata al Senado, Mabel Lara, quien expresó: «El Pacífico habló, el Caribe habló: NO MÁS este olvido. No se puede ser indiferente ante semejante realidad política y social. Votar en blanco no es una opción para mí en esta elección; por eso mi voto como mujer negra que viene de esa periferia se lo entrego a @FranciaMarquezM».

Además de Lara, el partido político Alianza Social Independiente (ASI), también hizo oficial su apoyo a la campaña del Pacto Histórico. «La ASI ha decidido unánimemente la adhesión a la campaña presidencial del Pacto Histórico. Ante la actual crisis depositamos nuestra confianza a la propuesta de gobierno que representan. Nos unen los mismos objetivo: Paz, dignidad y progreso», manifestó la senadora de esa colectividad, Berenice Bedoya.

Ante estos apoyos, Gustavo Petro agradeció la confianza que le han depositado, y aseguró que, de la mano de estas personas, continuará luchando en el país por un cambio y una transformación real.

