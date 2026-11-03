Gustavo Alexander Carmona Abril desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Gustavo Alexander Carmona Abril es un hombre de 38 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportado como desaparecido desde el 31 de octubre de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el barrio Caribe, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

Gustavo Alexander Carmona Abril, de 38 años, es de sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía pantalón gris en dril, un cortavientos camuflado gris y tenis oscuros.

Entre sus señales particulares están un tatuaje de un jaguar con una calavera en el omoplato derecho y una cicatriz en la zona lumbar causada por una quemadura.

El hombre desapareció el 31 de octubre de 2026 en el barrio Caribe de Medellín, Antioquia. Se solicita a la ciudadanía aportar información que ayude a ubicarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI Medellín, ubicado en la carrera 64 C N. 67-300, bloque H, piso 1. Teléfono: 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825. Celular: 318 532 41 29.