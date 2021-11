Critican a Gustavo Bolívar por un trino en el que relacionó al pequeño Yanfri con la miseria

Durante los últimos días un hermoso niño del Chocó se ha robado las miradas y corazones en las redes sociales, se trata de Yanfri quien encanta con su inocencia y ocurrencias.

Pues bien, el nombre de este pequeño fue utilizado por el senador Gustavo Bolívar, para uin trino que le ha generado cientos de criticas.

Estas palabras no se las llevó el viento, por el contrario fueron criticadas por cibernautas que no vieron prudentes sus palabras.

«Deje de ser oportunista y no use a este niño para hacer Política», «Senador es muy bajo usted al hacer política con un niño, no todo se vale. Respete la inocencia y no lo tome de comodín para su campaña», «el excelentísimo Senador que cree que si un niño nace negro y no logra tener acceso a educación entonces se va a convertir en un delincuente»; fueron algunos de los comentarios.

El Senador, dio sus argumentos al sentirse fuertemente criticado y dijo, «yo quiero explicar paso a paso este tweet porque es de mi libre albedrío, de mi íntima convicción y es que los niños en Colombia no tienen futuro, tal vez el momento no era el más afortuna y tal vez si politicé una tendencia que estaba siendo muy divertida para muchos (…) en lo que si me sostengo es que estos niños no tienen ningún futuro y las estadísticas lo muestran».

Y añadió, «de verdad ofrezco nuevamente excusas si ofendí con el trino a alguien, reconozco que hice mal al haberlo politizado».

Mis disculpas y explicaciones por este tuit 🙏🙏🙏

Favor compartir.

Gracias. https://t.co/56f4nDPAwn https://t.co/qkIcmIbdQk — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 27, 2021

Para leer sobre otros hechos en el país, clic AQUÍ.