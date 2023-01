Gustavo Bolívar contestó que «sí existe trata de mujeres en el Congreso»

Gustavo Bolívar renunció al congreso para regresar a una de sus grandes pasiones; escribir novelas, luego de también que buscaba estabilidad y tranquilidad financiera, pero además, se menciona que detrás de esto, podrían estar sus intenciones de lanzarse a la Alcaldía de Bogotá. Pues, esto quedó entre dicho en un tuit.

Sobre esta nueva etapa que comienza a vivir, el político asegura que no está escribiendo una novela más de marcos, pero sí una que seguro será acogida bien por los colombianos.

Sobre estos nuevos proyectos y dejar de lado el Congreso de la República, Bolívar dio una entrevista, donde confesó o más bien aseguró un tema delicado que hay allí: “Trata de personas en el Congreso”

En una entrevista con Vicky Dávila, la periodista le preguntó detalles sobre el tema de esta supuesta red, a la que él respondió seguro, que sí existía.

Gustavo Bolívar, menciona que se enteró de esta red por el testimonio de varias mujeres que llegaron a donde él con el fin de querer denunciar el tema, explicando, que ellas no han querido hacerlo ante las autoridades porque tienen una familia, son casadas y sienten miedos, entre ellos, perder su empleo.

“Sí, eso existe. Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas. Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro.”… Contestó Gustavo Bolivar, en entrevista a Semana