Gustavo Bolívar: «Si le parece caro una gaseosa, compre guayaba o maracuyá y haga jugo»

Uno de los puntos de crítica de la reforma tributaria, es el impuesto saludable con el que se pretende recaudar 2 billones de pesos, gravando las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.

Gustavo Bolívar en una entrevista para Blu radio, expuso que el fin del tributo solo es promover la salud de los colombianos.

“Ese artículo de bebidas azucaradas, embutidos o comidas ultraprocesadas está permitiéndole a la oposición decir que estamos grabando a los más pobres, cuando ese recaudo no va más allá de 2 billones de pesos. Con eso no pagamos ni un punto del déficit, máximo 0.2% de un punto. No es el ánimo de recaudar dinero lo que nos lleva a poner este artículo, sino que los colombianos mejoren sus hábitos alimenticios”.

Según Bolívar, el presidente Petro tiene claro que el impuesto saludable no aspira a recoger mucho dinero, ni solucionara los problemas de Colombia.

Finalmente, el senador dejó claro quien no se siente a gusto por el incremento de los valores de una gaseosa, simplemente que comprara una guayaba o maracuyá y se hiciera un jugo.

«La gente siente que al subir de 200 pesos a una gaseosa es muy caro, pues que compre guayabas o compre maracuyás o haga un jugo, que es mucho más nutritivo y puede alimentar más, pero no es el ánimo recaudar mucho dinero” expuso el senador Bolívar.

