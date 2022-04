Ni ‘Fico’ ni Fajardo: Este es el candidato que podría ganarle a Petro, según Gustavo Bolívar

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se refirió a las elecciones presidenciales que cada vez están más cerca, y habló de quien sería el único «candidato» que podría derrotar a Gustavo Petro.

A través de su cuenta de Twitter, Bolívar publicó un video, en el que manifestó que “quise hacer este video porque tengo una gran preocupación por las elecciones del 29 de mayo. Yo siento que no hemos dado en el clavo con el candidato que nos puede vencer en la primera vuelta. Ese candidato no es Fico, no es Fajardo, no es Rodolfo Hernández o Ingrid Betancourt. Ese candidato es el miedo a Petro”, aseveró.

Además, Gustavo Bolívar recalcó que este es realmente el factor a vencer en los comicios electorales del 29 de mayo. “Mucha gente no va a votar por Fico, va a votar porque quiere que Petro no gane la Presidencia”, dijo.

Así mismo, indicó que la derecha ha logrado difundir información en contra de Gustavo Petro, y los supuestos riesgos que representa. “Que nos va a expropiar, que es comunista y que nos va a quitar la pensión”.

Y agregó: “Tenemos que atacar desde hoy mismo ese fenómeno del miedo que siente la gente de que Gustavo Petro sea presidente. Hay que pedirles una oportunidad, hay que decirles que el miedo que deberíamos sentir hoy es a seguir como estamos”, puntualizó Gustavo Bolívar.

