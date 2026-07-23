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    Gustavo Adolfo Ríos desapareció en Bello

    Fue reportado como desaparecido el 19 de julio en el barrio Zamora, sector El Playón

    Publicado por: Juan Manuel

    GUSTAVO ADOLFO RIOS BUSTAMANTE
    Gustavo Adolfo Ríos desapareció en Bello

    Resumen: Gustavo Adolfo Ríos Bustamante, colombiano de 44 años, fue reportado como desaparecido. Es de sexo masculino y su identidad de género es hombre. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, gorra negra, pantalón jean azul claro y tenis negros.

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    Gustavo Adolfo Ríos Bustamante, colombiano de 44 años, fue reportado como desaparecido. Es de sexo masculino y su identidad de género es hombre. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, gorra negra, pantalón jean azul claro y tenis negros.

    La desaparición ocurrió el 19 de julio de 2026 en el barrio Zamora, sector El Playón, del municipio de Bello, Antioquia. Hasta el momento, no se ha informado sobre señales particulares o características distintivas que faciliten su identificación.

    Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y recolección de información para establecer su paradero. Cualquier dato que contribuya a su ubicación puede ser de gran importancia y debe ser comunicado oportunamente a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN GUSTAVO ADOLFO RIOS BUSTAMANTE

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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