Gustavo Adolfo Moncada desapareció en Medellín

Resumen: Se solicita ayuda urgente para encontrar a Gustavo Adolfo Moncada Álvarez, quien se encuentra desaparecido. La campaña hace parte de una ruta de búsqueda impulsada por autoridades locales y busca recopilar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Se solicita ayuda urgente para encontrar a Gustavo Adolfo Moncada Álvarez, quien se encuentra desaparecido. La campaña hace parte de una ruta de búsqueda impulsada por autoridades locales y busca recopilar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Según la información disponible, fue visto por última vez el sábado 18 de abril en el sector El Chispero, ubicado en la comuna 13. Desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación, lo que ha generado preocupación entre familiares y la comunidad.

Las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que tenga información a comunicarse a la línea 305 404 53 79. Destacan que cada dato puede ser clave para encontrarlo y reunirlo nuevamente con sus seres queridos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes