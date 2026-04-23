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    Gustavo Adolfo Moncada desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 19 en el barrio 20 de Julio

    Publicado por: Juan Manuel

    Gustavo Adolfo Moncada desapareció en Medellín

    Resumen: Gustavo Adolfo Moncada Álvarez es un hombre colombiano de 28 años, de contextura delgada, piel trigueña y una estatura de aproximadamente 1.69 metros. Tiene el cabello corto y presenta como señas particulares una mancha café en el labio superior y otra en la columna. Se identifica como heterosexual.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Gustavo Adolfo Moncada Álvarez es un hombre colombiano de 28 años, de contextura delgada, piel trigueña y una estatura de aproximadamente 1.69 metros. Tiene el cabello corto y presenta como señas particulares una mancha café en el labio superior y otra en la columna. Se identifica como heterosexual.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta azul con cierre, un pantalón jean azul claro con letras blancas y tenis negros con detalles brillantes. Estos elementos son importantes para facilitar su identificación.

    Fue reportado como desaparecido el 19 de abril de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio 20 de Julio. Cualquier información que contribuya a su ubicación es relevante para las autoridades y sus familiares.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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