Gury Rodríguez cuestiona la «indignación selectiva» que tienen algunos grafiteros en el país

Resumen: El concejal de Medellín, Andrés "el Gury" Rodríguez, ha generado controversia por su decisión de prohibir unos grafitis que consideraba hacían apología al odio y estaban siendo utilizados con fines políticos. En un comunicado, defendió su postura, argumentando que estos grafitis no representaban al sentir de la mayoría de los ciudadanos y que estaban siendo manipulados por colectivos con una agenda política, especialmente en un año preelectoral. Rodríguez cuestionó por qué estos colectivos no pintan las víctimas del conflicto armado, como las madres que han perdido hijos, y desafió a los grafiteros a plasmar las tragedias dejadas por la guerrilla.

El concejal de Medellín, Andrés el Gury Rodríguez, ha estado en el ojo del huracán mediático por su decisión irrevocable de no permitir que se realicen unos grafitis en la ciudad, los cuales estarían haciendo apología al odio y serían, según sus palabras, una indignación selectiva de un grupo de ciudadanos que estarían haciendo eso con fines políticos.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el concejal explicó y defendió su postura, asegurando que «unos colectivos con motivaciones estrictamente políticas se han apropiado de la representación del pueblo, de las personas, de los antioqueños, pasando por encima del sentir de la mayoría, que muchas veces simplemente guarda silencio ante las arbitrariedades. Por tanto, una expresión popular debe expresar el sentir del cincuenta por ciento más uno y no el de algunos cuantos, que plasman con pintura el resentimiento que tienen contra una o unas personas que para muchos en Colombia, han prestado un servicio invaluable».

Además, para el Gury es claro que hay una «instrumentalización de los colectivos grafiteros», que «obedece a una agenda política, de lo cual dos elementos son evidencia de la intención que carga el debate: Todo comenzó en un año pre-electoral y la situación ha escalado a nivel nacional e incluso internacional, tratando de instalar en el imaginario de las personas, como lo postulaba el neomarxista Antonio Gramsci, una supuesta lucha de opresores y oprimidos buscando ganar discursos en espacios contra hegemónicos; como los son los murales en cuestión y como en su momento fue la toma violenta de las ciudades por parte de la primera línea y esos colectivos en el año 2021. Esto con la clara intención de polarizar al país y buscar simpatía», indicó.

¿Por qué no pintan las víctimas que dejó la guerrilla? la pregunta del Gury Rodríguez

En un fragmento de su declaración, el Gury reconoce que efectivamente hay madres que han perdido hijos por culpa del conflicto armado, y por ellas expresa su respeto: «quiero presentar mis respetos al dolor de, no solo las madres, sino de todos los colombianos que fratricidamente han perdido seres queridos en el conflicto armado en Colombia, que siendo una sola la víctima, ya es demasiado».

El concejal también cuestiona que se utilice el mismo dolor de esas madres para hacer política, y que por ejemplo, los colectivos ni siquiera piensen en pintar las víctimas que han dejado los ataques guerrilleros en el país: «Por eso me atrevo a lanzar el reto a los colectivos instrumentalizados: Pinten las víctimas del Palacio de Justicia, pinten por las tomas guerrilleras de los pueblos masacrados, pinten a Bojayá; pinten a doña Elvia Cortes, la señora que murió con un collar bomba, pinten al niño de 15 años del Cauca que fue asesinado por no dejarse reclutar por las FARC. Sino están dispuestos a hacer eso, con lo que me queda de aliento los llamaré sucios izquierdópatas hipócritas y les aviso que seguiré pintando sus espantosos murales».