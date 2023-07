in

Los rockeros están de celebración los 36 años de uno de álbum que marcó el inicio de Guns N´Roses Appetite for Destruction.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El álbum debut de la banda estadounidense Guns N’ Roses, Appetite for Destruction fue publicado por la compañía discográfica Geffen Records el 21 de julio de 1987, MOTIVO PARA que las estaciones de radio de rock estÉN realizando homenajes a la banda. Los «Guners», lograron unir géneros como hard rock, Heavy metal, glam metal, glam rock, blues rock, heavy metal tradicional y pop metal en un álbum, lo que significó que miles de generaciones los descubrieran y los convirtieran en iconos. Si usted lo tiene como LP, cassette y luego CD, disfrútelo como uno de las producciones clásicas según la revista Rolling Stone y Billboard que en sus conteos lo tienen reseñados como histórico.



PARADISE CITY HIT DE SU PRIMER ÁLBUM

WELCOME TO THE JUNGLE LOS HIZO MUNDIALES

Juan Kiss, director de Radioactiva Medellín, considerado un gran referente del medio rockero no se quedó atrás e hizo una trivia para sus oyentes sobre este recuerdo preguntando: ¿recuerda cómo llegó a su vida? y ¿Canción favorita? Rock n roll forever my friends!

Hace 36 años salió esta belleza, #AppetiteForDestruction ¿recuerda cómo llegó a su vida?

¿Canción favorita? #365DiasDeRock @gunsnroses

Rock n roll forever my friends! pic.twitter.com/Jy5J4JAnwM — Juan Kiss (@juankiss67) July 21, 2023

OYENTES RECUERDAN ESTE TEMA DEL ÁLBUM ESPECIALMENTE

Sigue más noticias de entretenimiento.