«Te pellizca y te sonríe» Ilkay Gundogan habló de como es enfrentar a Yerry Mina

Yerry Mina es uno de los mejores centrales en el fútbol inglés, el colombiano se ha ganado un lugar dentro del Everton y a pesar de encontrarse actualmente lesionado, ha sido reconocido como un hombre importante dentro del club por Frank Lampard, técnico recién llegado a los Toffees.

Esta semana el volante de la seleción Alemania y el Manchester City, Ilkay Gundogan, concedió una entrevista al diario de su país Sport Bild donde declaró que el defensor ex Barcelona es uno de los defensores centrales más difíciles que ha enfrentado.

«Usa las manos, te rasguña o te pellizca en la espalda cuando el árbitro no está mirando, no lo hace de manera sucia, incluso te sonríe de manera amistosa», comentó el férreo mediocampista.

"Un defensa central colombiano duro. Utiliza las manos para derribar, arañar o pellizcar la espalda cuando el árbitro no está mirando. Lo he visto hacer eso una o dos veces. Pero no de una manera sucia" #EFC pic.twitter.com/w3ooZ6MJv1

Yerry Mina scores the first goal of the Frank Lampard era! ⚽️

pic.twitter.com/jcSEgE89bZ

— Parceros United (@ParcerosUnited) February 5, 2022