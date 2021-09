VIDEO: ¿Por plata? Guillo Vives habló de la mala relación que tiene con su hermano Carlos Vives

El actor y empresario Guillo Vives, hermano del reconocido artista Carlos Vives, reveló algunos aspectos de su vida personal, entre ellos los proyectos que tiene en mente, negocios, su pasión por la cocina e incluso se refirió a la relación que tiene con su hermano.

Así lo hizo saber en una entrevista con el programa ‘Buen Día Colombia’, donde se refirió, aunque sin mucho detalle, a la sociedad que mantenía con su hermano y otros miembros de su familia en el restaurante Gaira, una empresa que en un principio se consolidó como familiar.

“Me encantaba Gaira, pero mejor no hablemos de ese tema. Yo no hablo de ese tema… De Gaira no vamos a hablar”, expresó Guillo Vives.

Sin embargo, aclaró que el restaurante ya no pertenece a la familia Vives Restrepo, como fue fundada en un principio, sino que ahora pertenece a la familia Vives Vásquez, revelando que el artista ahora mantiene la sociedad con su esposa Claudia Elena Vásquez.

Asimismo, Guillo Vives reveló detalles de poca o nula relación que tiene con su hermano Carlos Vives. «Con Carlos no tengo relación alguna», expresó la celebridad en el matutino y, cuando le preguntaron si se podía retomar la unión que tenían antes, añadió: “No, no sé. La relación mía con Carlos está perdida, pero… nada”.

Esto dijo Guillo Vives

