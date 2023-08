Guillén: «La oscuridad en la crono se debió a un hecho inesperado e inevitable»

in

Barcelona, 27 ago (EFE).- Javier Guillén, director de la Vuelta a España, ha señalado que la oscuridad que padecieron algunos equipos en la crono inaugural de Barcelona, y criticada duramente entre otros por el campeón Remco Evenepoel – "no somos los monos del circo", dijo el belga-, se debió "a un hecho natural inesperado e inevitable".

"Respeto las palabras de Remco Evenepoel, pero hay que tener claro que para la Vuelta la seguridad de los ciclistas es esencial. Ayer se dieron circunstancias sobrevenidas que nos sorprendió a todos. La oscuridad vino por una tormenta que según las propias previsiones meteorológicas no indicaban que iba a ser de esa magnitud", explicó a EFE Javier Guillén.

El director recordó que "hubo un ajuste de horario para que la etapa terminase antes, pero se dieron circunstancias que dependen de la naturaleza y no hubo margen de previsión para evitarlo".

"La oscuridad del final fue algo que no pudimos evitar, algo sobrevenido. Lo que pasó no se puede prever. Sabíamos que habría lluvia, pero no que se "apagara" la naturaleza", resumió Guillén.

El director de la Vuelta también recalcó "los esfuerzos realizados por la ciudad de Barcelona para el buen desarrollo de la etapa y su implicación al 100 por cien".

La contrarreloj inicial de la 78 edición de la Vuelta finalizó con algunos equipos llegando a meta a oscuras por la tormenta de agua que acompañó a los equipos durante toda la tarde.

Favoritos de la carrera, como el defensor del título Remco Evenepoel, hablaron con dureza en la meta sobre la oscuridad "que puso en peligro" la integridad de los corredores, según el belga.

"No podemos cambiar la lluvia, pero sí la hora. Hemos rodado en la oscuridad. Ya estamos superando los límites como corredores profesionales. Estamos asumiendo riesgos para ganar y estas condiciones son realmente ridículas. Estaba muy oscuro y nos dio miedo a todos. Me volverán a criticar, pero así es. La organización tiene que pensar en nuestra seguridad. Es súper peligroso, ridículo, no somos monos en un circo", dijo enfurecido Evenepoel.

El esloveno Primoz Roglic se tomó el lance con algo más d humor. "La rampa de salida me recordó a cuando hacía saltos de esquí", señaló el triple ganador de la Vuelta.

Por: EFE