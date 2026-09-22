Resumen: En época de racionamiento, almacenar agua de manera correcta es tan importante como ahorrarla. Para evitar complicaciones gastrointestinales o la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, las autoridades sanitarias recomiendan

Guía práctica para almacenar agua de forma segura durante el racionamiento y prevenir enfermedades

Minuto30.com .- En época de racionamiento, almacenar agua de manera correcta es tan importante como ahorrarla. Para evitar complicaciones gastrointestinales o la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, las autoridades sanitarias recomiendan guardar estrictamente el líquido necesario y seguir estas cinco pautas clave en el hogar:

Elección y lavado del recipiente: Utilice envases limpios y que cuenten con tapa. Nunca reutilice bidones o baldes que hayan contenido pinturas o sustancias químicas. Antes de llenarlos, es obligatorio lavarlos profundamente con detergente y escobilla.

Desinfección para consumo humano: Si requiere potabilizar el líquido, aplique máximo dos gotas de lejía (cloro tradicional) por cada litro de agua, tape el recipiente, agítelo y deje reposar durante 30 minutos antes de beberla.

Prevención contra el dengue: El mosquito transmisor busca agua limpia estancada. Mantenga todos los depósitos estrictamente tapados. Si usa ollas, jarras o cilindros que no tienen tapa propia, cúbralos con una tela limpia y sin agujeros, asegurándola fuertemente con un elástico.

El peligro de los recipientes secos: Los huevos del mosquito del dengue pueden sobrevivir hasta un año adheridos a las paredes secas de un balde. Por ello, el restregado con escobilla es vital antes de volver a llenarlos para romper su ciclo biológico. Si es necesario, se pueden usar larvicidas, los cuales no son tóxicos para humanos.

Lavado de alimentos: Para desinfectar frutas o verduras de forma segura, la proporción cambia: agregue tres gotas de lejía por cada litro de agua, deje reposar 30 minutos y proceda con la limpieza de los alimentos para evitar enfermedades gastrointestinales.