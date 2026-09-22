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    Guía práctica para almacenar agua de forma segura durante el racionamiento y prevenir enfermedades

    Nunca reutilice bidones o baldes que hayan contenido pinturas o sustancias químicas

    Publicado por: SoloDuque

    Bogotá anuncia nuevas medidas de racionamiento de agua
    Foto de archivo.
    Guía práctica para almacenar agua de forma segura durante el racionamiento y prevenir enfermedades

    Resumen: En época de racionamiento, almacenar agua de manera correcta es tan importante como ahorrarla. Para evitar complicaciones gastrointestinales o la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, las autoridades sanitarias recomiendan

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    Minuto30.com .- En época de racionamiento, almacenar agua de manera correcta es tan importante como ahorrarla. Para evitar complicaciones gastrointestinales o la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, las autoridades sanitarias recomiendan guardar estrictamente el líquido necesario y seguir estas cinco pautas clave en el hogar:

    Elección y lavado del recipiente: Utilice envases limpios y que cuenten con tapa. Nunca reutilice bidones o baldes que hayan contenido pinturas o sustancias químicas. Antes de llenarlos, es obligatorio lavarlos profundamente con detergente y escobilla.

    Desinfección para consumo humano: Si requiere potabilizar el líquido, aplique máximo dos gotas de lejía (cloro tradicional) por cada litro de agua, tape el recipiente, agítelo y deje reposar durante 30 minutos antes de beberla.

    Prevención contra el dengue: El mosquito transmisor busca agua limpia estancada. Mantenga todos los depósitos estrictamente tapados. Si usa ollas, jarras o cilindros que no tienen tapa propia, cúbralos con una tela limpia y sin agujeros, asegurándola fuertemente con un elástico.

    El peligro de los recipientes secos: Los huevos del mosquito del dengue pueden sobrevivir hasta un año adheridos a las paredes secas de un balde. Por ello, el restregado con escobilla es vital antes de volver a llenarlos para romper su ciclo biológico. Si es necesario, se pueden usar larvicidas, los cuales no son tóxicos para humanos.

    Lavado de alimentos: Para desinfectar frutas o verduras de forma segura, la proporción cambia: agregue tres gotas de lejía por cada litro de agua, deje reposar 30 minutos y proceda con la limpieza de los alimentos para evitar enfermedades gastrointestinales.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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