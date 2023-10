VIDEOS. Guerra en Israel: celebridades rechazaron las acciones de Hamas

Celebridades como Bono, Madona, Natalie Portman, entre otros; se pronunciaron ante la guerra en Israel, rechazando los crímenes de lesa humanidad del grupo terrorista Hamas.

El cantante Bono, dio a conocer que cambió la letra de la canción In the Name Of Love (del grupo Pride) durante una presentación en vivo; la cual dedicó a los niños que fueron víctimas de la guerra en Israel.

Por su parte, la famosa cantante Madonna, publicó en sus redes sociales imágenes crudas de las víctimas.

“Ver a todas estas familias y especialmente a los niños conducidos, asaltados y asesinados en las calles, es desgarrador”, escribió en la descripción de la publicación.

Y agregó: “los conflictos no se resuelven con violencia (…) este ataque trágico solo causará más sufrimiento para todos”.

La estrella de Wonder Woman, Gal Gadot, se pronunció con un mensaje corto en Instagram: “Apoyo a Israel y tú también deberías hacerlo, ¡El mundo no puede vacilar ante estos horribles actos de terror!”.

CELEBRIDADES QUE APOYAN A PALESTINA

Por su parte, la modelo Gigi Hadid, cuyo padre es palestino; dijo abiertamente que apoyaba la causa de los palestinos, sin embargo, rechazó la violencia.

“Si bien tengo esperanzas y sueños para los palestinos, ninguno de ellos incluye dañar a una persona judía”. “Aterrorizar a personas inocentes… no beneficia al movimiento ‘Free Palestine’”, opinó.

El director de orquesta argentino, Daniel Barenboim, que vivió en Israel por décadas mencionó que: “constituye una política de castigo colectivo que es una violación de los derechos humanos”.

