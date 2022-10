La guerra es contra quienes estaban desfalcando a Medellín

Hace tres años llegó un regalo acompañado con un mes de diferencia de quien sería el milagro más grande de mi vida. Fue un año tan difícil que cuando era un hecho la victoria yo aún no entendía en qué momento pasaba de ser una activista a liderar con mi esposo los cambios que soñábamos. La Alcaldía no estuvo en mis planes porque no me atrevía a soñarla.

Esta ha sido quizá, la Alcaldía más difícil, en tiempos donde los homicidios tienen bajas históricas, porque la guerra no ha sido a sangre sino contra quienes estaban desfalcando a Medellín a pedazos. Aceptamos asumir los compromisos y no los beneficios, los beneficios de callar con la condición de vender el futuro de quienes ese 27 de octubre depositaron su esperanza por un cambio, uno que sacude y duele, pero que busca recuperar lo público de una cooptación estatal disfrazada de una supuesta triada colaborativa donde algunos sin pena chupaban como sanguijuelas los recursos de todos, bajo un sofisma de que en Medellín “todo estaba bien”.

Dicen que Dios le manda las batallas a sus mejores guerreros, si es así, Daniel es para Dios el mejor, porque enfrentamos la enfermedad de nuestra hija en medio de una pandemia, una revocatoria egoísta, ola invernal, suspensión, marchas y una polarización financiada por quienes no van a descansar hasta recuperar lo que creen que les pertenece a ellos y no a todos; que claman por una unión sin control social ni político que en su época les permitió comprar empresas más caras, regalar las propias y arriesgar las vidas de miles con los crímenes que cometieron en Hidroituango.

Este año que nos queda, sin duda, Medellín vivirá la campaña más dura porque ya lo han dicho, están dispuestos a entregar todo lo que tienen para «recuperar» a la ciudad o mejor EPM, porque la ciudad les importa poco y EPM mucho. Pídanle a Dios por sus gobernantes, por que es difícil mantenerse firme ante la oscuridad. Pídanle a Dios que nunca nos permita desfallecer y mantenga nuestros corazónes firmes y llenos de amor, aún con quienes nos maldicen. Que todo sea y sirva para el futuro de nuestra amada Medellín.