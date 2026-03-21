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    Guerra al ELN en el Chocó: Neutralizado alias «Santiago» y ofrecen $1.000 millones por alias «Genaro»

    Mantienen en confinamiento y desplazamiento forzado a las comunidades del Bajo Baudó

    Publicado por: SoloDuque

    Guerra al ELN en el Chocó: Neutralizado alias «Santiago» y ofrecen $1.000 millones por alias «Genaro»

    Resumen: Si usted tiene información que permita dar con el paradero de alias ‘Genaro’ o prevenir acciones criminales, comuníquese urgente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares han lanzado una ofensiva total contra el frente de guerra del ELN en el departamento del Chocó, tras las recientes acciones terroristas que mantienen en confinamiento y desplazamiento forzado a las comunidades del Bajo Baudó.

    A través de un pronunciamiento oficial, se confirmaron resultados contundentes y nuevas medidas para restablecer el orden en la región.

    Golpe al mando: dan de baja a alias ‘Santiago’

    En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fue neutralizado alias ‘Santiago’, señalado como uno de los principales cabecillas del ELN en territorio colombiano. Este sujeto era considerado un objetivo de alto valor estratégico por su papel en la coordinación de ataques contra la población civil y la fuerza pública en el Pacífico.

    Recompensa millonaria por alias ‘Genaro’

    La ofensiva no se detiene. El Estado ha puesto precio a la cabeza de alias ‘Genaro’, principal dinamizador de la violencia, el confinamiento y el desplazamiento en el Chocó:

    Monto: Hasta $1.000 millones de pesos.

    Objetivo: Lograr su captura, desmovilización o neutralización mediante el uso legítimo de la fuerza.

    “El cartel del ELN ha alcanzado uno de sus niveles más críticos de degradación. Nuestra Fuerza Pública tiene la orden de restablecer la seguridad y la movilidad”, señalaron las autoridades, reafirmando que el Chocó cuenta con el despliegue total de capacidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.

    Líneas de denuncia (Absoluta reserva)

    Si usted tiene información que permita dar con el paradero de alias ‘Genaro’ o prevenir acciones criminales, comuníquese a:

    Contra el crimen: 314 358 72 12

    Líneas nacionales: 107 – 157

    GAULA (Extorsión/Secuestro): 147 – 165

    Reclutamiento infantil: 141

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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