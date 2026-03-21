Resumen: Si usted tiene información que permita dar con el paradero de alias ‘Genaro’ o prevenir acciones criminales, comuníquese urgente

Guerra al ELN en el Chocó: Neutralizado alias «Santiago» y ofrecen $1.000 millones por alias «Genaro»

Minuto30.com .- El Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares han lanzado una ofensiva total contra el frente de guerra del ELN en el departamento del Chocó, tras las recientes acciones terroristas que mantienen en confinamiento y desplazamiento forzado a las comunidades del Bajo Baudó.

A través de un pronunciamiento oficial, se confirmaron resultados contundentes y nuevas medidas para restablecer el orden en la región.

Golpe al mando: dan de baja a alias ‘Santiago’

En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fue neutralizado alias ‘Santiago’, señalado como uno de los principales cabecillas del ELN en territorio colombiano. Este sujeto era considerado un objetivo de alto valor estratégico por su papel en la coordinación de ataques contra la población civil y la fuerza pública en el Pacífico.

Recompensa millonaria por alias ‘Genaro’

La ofensiva no se detiene. El Estado ha puesto precio a la cabeza de alias ‘Genaro’, principal dinamizador de la violencia, el confinamiento y el desplazamiento en el Chocó:

Monto: Hasta $1.000 millones de pesos.

Objetivo: Lograr su captura, desmovilización o neutralización mediante el uso legítimo de la fuerza.

“El cartel del ELN ha alcanzado uno de sus niveles más críticos de degradación. Nuestra Fuerza Pública tiene la orden de restablecer la seguridad y la movilidad”, señalaron las autoridades, reafirmando que el Chocó cuenta con el despliegue total de capacidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.

Los grupos criminales que confinan y amenazan a la población civil en el Bajo Baudó cometen delitos de lesa humanidad. El Estado no tolerará estas acciones contra la tranquilidad. "Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por alias 'Genaro', quien… pic.twitter.com/dWOqfQU8jo — Mindefensa (@mindefensa) March 21, 2026

Líneas de denuncia (Absoluta reserva)

Si usted tiene información que permita dar con el paradero de alias ‘Genaro’ o prevenir acciones criminales, comuníquese a:

Contra el crimen: 314 358 72 12

Líneas nacionales: 107 – 157

GAULA (Extorsión/Secuestro): 147 – 165

Reclutamiento infantil: 141