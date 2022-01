EN VIDEO Y FOTOS: «Si no es para mí, no es para nadie»: Hombre le disparó a su expareja en Guayabal y luego se suicidó

En plena vía publica de Guayabal, comuna 15 de Medellín, se registró el intento de homicidio de un hombre hacia su expareja sentimental, a quien le propinó un disparo y luego, con la misma arma, se suicidó.

Fue en horas de la tarde de este lunes cuando se registró el incidente en el barrio Santa Fe, cerca al aeropuerto Olaya Herrera, lugar hasta el cual llegó el hombre y tras discutir con la mujer en plena calle, sacó el arma de fuego y le disparó.

Tras los hechos, el hombre salió a correr, pero al intentar ser detenido por la comunidad, se disparó en el lado izquierdo de la cabeza y acabó con su vida.

Se pudo conocer que el occiso, quien aún no ha sido identificado, había terminado la relación hace varios meses con la mujer, a quien habría amenazado en repetidas ocasiones con que si no era para él, no era para nadie más.

Sobre la expareja del occiso, Minuto30 pudo conocer que recibió un disparo a la altura del cuello, pero se encuentra fuera de peligro y está recibiendo atención médica.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer su identidad.

