Resumen: Las autoridades capturaron en Guayabal al presunto responsable del homicidio de Leonardo Yulesmar Duque Gómez, ocurrido en San Javier. El sujeto tiene antecedentes.

¡No se salió con la suya! Cayó en Guayabal el presunto asesino de un hombre

En un operativo relámpago que involucró a la SIJIN, el CTI y la Fiscalía, las autoridades de Medellín lograron la captura de un hombre señalado como el presunto responsable del asesinato de Leonardo.

El crimen, que conmocionó al occidente de la ciudad, ocurrió el pasado 9 de noviembre de 2025 en el barrio San Javier. Tras meses de seguimiento y análisis de pruebas, los investigadores lograron ubicar al sospechoso en su lugar de trabajo, una empresa ubicada en el sector industrial de Guayabal, donde se hizo efectiva la orden judicial en su contra.

Según el expediente de la investigación, el hoy detenido habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante en medio de hechos que aún son materia de análisis, pero que apuntan a una combinación de violencia y robo.

Por esta razón, además del cargo por homicidio agravado, la Fiscalía le imputará el delito de hurto calificado y agravado.

La sevicia del ataque y las pruebas recolectadas en la escena del crimen fueron fundamentales para que un juez de control de garantías emitiera la orden de captura de manera inmediata.

Un dato que preocupa a los organismos de seguridad es que el capturado no es un desconocido para la justicia; el reporte oficial indica que ya presenta anotaciones previas por los mismos delitos, lo que lo perfila como un actor recurrente en actividades criminales de alto impacto.

El indiciado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias de legalización e imputación de cargos.

