Resumen: El hecho violento ocurrió mientras los soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2 realizaban tareas tácticas de reconocimiento y verificación en un puente sobre un afluente local

¡Atención! En Guaviare, disidencias atacan con explosivos a tropas que aseguraban la zona para las elecciones

Minuto30.com .- En un grave incidente que eleva las tensiones de cara a la próxima jornada electoral, la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional reportó un ataque con explosivos y ráfagas de fusil contra sus unidades en la zona rural de San José del Guaviare.

El hostigamiento, atribuido a disidencias de las FARC, tenía como objetivo a los militares que adelantaban labores de seguridad en el marco del Plan Democracia 2026, diseñado para proteger a las comunidades y los puestos de votación. Afortunadamente, la rápida reacción de las tropas evitó una tragedia.

Detalles del ataque en la vereda Peña Roja

El hecho violento ocurrió mientras los soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2 realizaban tareas tácticas de reconocimiento y verificación en un puente sobre un afluente local.

Modus operandi: Activación de un Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), seguido de ráfagas de disparos.

Presuntos responsables: Integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) residual Estructura Jhon Linares, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño.

Saldo: Gracias a los protocolos de seguridad y la reacción oportuna, ningún soldado resultó herido o afectado.

Alerta por sabotaje electoral y riesgo para la población civil

La situación más alarmante revelada por Inteligencia Militar es el plan sistemático de esta estructura armada para sembrar terror antes de las votaciones del próximo 31 de mayo.

Según las autoridades, el grupo ilegal estaría instalando explosivos en puntos críticos como puentes, carreteras, trochas y senderos rurales de los departamentos de Meta y Guaviare. El objetivo principal sería paralizar la movilidad y afectar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Población civil en riesgo inminente: La Fuerza de Tarea Omega denunció que muy cerca del lugar donde detonaron los explosivos en Peña Roja, se encuentra una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad.

Este hecho pone en evidencia el profundo desprecio de los grupos armados por la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas, constituyendo una grave y directa violación a los Derechos Humanos (DD. HH.) y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Respuesta institucional

El Ejército Nacional rechazó categóricamente el uso de métodos de guerra indiscriminados y reafirmó su compromiso con la seguridad nacional. Las operaciones militares continuarán de manera sostenida, conjunta y coordinada en el suroriente del país (Meta, Caquetá y Guaviare) para salvaguardar la democracia y garantizar la libre movilidad de los ciudadanos.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para evitar tragedias:

Denuncie cualquier actividad sospechosa o la presencia de artefactos explosivos comunicándose de inmediato a la Línea 107 contra el terrorismo, o acudiendo a la autoridad más cercana. La colaboración ciudadana es vital en estos momentos de tensión electoral.