Guardiola: «Ahora mismo (Messi) no está en nuestros pensamientos»

Redacción Deportes, 6 ago (EFE).- El entrenador del Manchester City, el español Josep Guardiola, ha afirmado en una entrevista con la web del club inglés que el argentino Leo Messi, que no seguirá en el Barcelona, no está en sus pensamientos.

Guardiola, que admite estar sorprendido por el anuncio hecho el jueves por el Barcelona, descartó cualquier movimiento por Messi en este momento.

GUARDIOLA NO SE ESPERABA ESE «DIVORCIO»

«Nos hemos gastado 40 millones de libras en Jack Grealish: hemos pagado 100 millones de libras y se han obtenido 60 millones de libras por los traspasos», dice Guardiola a la web del club.

«Llevará el número 10. Nos convenció Grealish y nos convenció que Leo se quedaría en el Barça. Ahora mismo (Messi) no está en nuestro pensamiento», afirma.

Sobre la no continuidad de Messi como azulgrana, Guardiola señala: «Fue una sorpresa para todos, incluido yo».

«El presidente tenía claro el motivo. No hablé con el jugador ni con el presidente, así que no sé qué pasó. Pero cuando se pierde mucho dinero la decisión está tomada. Pero como seguidor del club, me encantaría que terminara su carrera allí», agrega.

«Como aficionado, tengo una gratitud increíble por el jugador más extraordinario que he visto en mi vida. Ganar trofeos para el Barcelona, ayudarme a ganar e ir al Bayern y luego al City… Ver lo que puede hacer con el balón, con sus compañeros en un partido de fútbol. Día a día, partido a partido, hizo algo único», se lamenta el técnico catalán.

«Todo lo que puedo decir es gracias por llevar al Barcelona a otro nivel, por permitir que el Barcelona domine el mundo durante una década con él y sus compañeros. Le deseo lo mejor para el resto de su carrera. Su contribución ayudó al club a alcanzar otro nivel», insiste.

Sobre un hipotético interés de City por el delantero internacional inglés del Tottenham Harry Kane, Pep Guardiola afirma: «Está jugando en el Tottenham Hotspur. Si el Tottenham no quiere negociar, se acabó. Si están abiertos a negociar, no sólo con el Man City, todos los grandes clubes intentarán ficharlo».

«Es diferente a Jack: Jack tenía una cláusula de liberación. Harry Kane es un delantero excepcional, extraordinario, sin duda. Estamos interesados, pero es un jugador del Tottenham. Si no quieren venderlo no lo hacen, pero si quieren, podemos intentarlo», afirma.