La UEFA llevó a cabo el sorteo de la Liga de Naciones 2022/23 esta tarde en Nyon (Suiza), torneo que comenzará en junio del próximo año y con otra fecha a disputarse en septiembre.

Francia, la actual campeona y defensora del título se verá las caras frente a Dinamarca, Croacia y Austria, mientras lo más llamativo es que Italia, Alemania e Inglaterra competirán en un mismo grupo.

