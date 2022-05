in

Grupos humanos que se transforman, llevamos millones de años en esa transformación social, seguimos en la era de la comida verde, seguimos las dietas con menos calorías, muchos están veganos y ya ni el huevo con cebolla y tomate les gusta. Llevamos millones de años consumiendo verde, nos encanta todo lo verde y si es para muchos, el verde de la marihuana, mejor si es medicinal. Llevamos años tomando té verde y plantas aromáticas, el café, bebida sale del verde de las montañas y nos lo trajeron de África.

Los grupos humanos se vuelven sensibles, crearon dioses y los adoraban con los corazones de los prisioneros capturados, los dioses salían en la noche con las estrellas, las constelaciones y los planetas cercanos a la tierra. Los grupos humanos se fueron volviendo sensibles y ya no tenían esclavos, esos eran tratados como animales de carga, como los que no tenían derecho, escasamente les daban la sal y de allí viene la palabra salario. Los grupos humanos de los griegos modificaron el pensamiento acerca de vivir en la ciudad, de tener democracia y poder elegir.

Los grupos humanos tuvieron imágenes de líderes y la ideología de partidos políticos y también tuvieron equipos de fútbol para distraer la ciudadanía, no se tenía el circo romano. Las ideologías políticas rápidamente cambiaron los sistemas sociales, los estratos económicos que se tenían con los señores feudales cambiaron y los señores burgueses, les dieron mejor apellido a sus hijas y a los hijos los pusieron a trabajar con el apellido de la esposa que era duquesa y hasta baronesa. Las nuevas alianzas se transformaron en mercantilistas y comerciaron con mujeres y apellidos como hace un candidato presidencial por estos días.

Los grupos humanos hacen acuerdos, firman convenios, hacen actas y compromisos, algunos en zonas de distención, otros lo hacen en países vecinos, otros los hacen entre la presidencia y una finca grande para que todo quede mejor entre los que saben de la pirámide de allegados y solo se pueda conocer años después que vuelvan de estar una temporada lejos de los asuntos internos del país. Los grupos humanos tienden a repetir y no argumentar sus tendencias autoritarias. Los grupos humanos tienden a manejar las cosas sin tener presente la norma de una constitución política que le da herramientas a la ciudadanía.

Los grupos humanos tienden a tener la capacidad de crear miedo, terror, sugestión, no razonan, pareciera fueran invencibles, hasta que llega un terremoto, ante una fuerza de la naturaleza y ante un ataque de fieras salvajes, los grupos humanos se humillan ante las armas, escudos, armaduras de los señores feudales, un grupo humano se humilla ante el hambre y la sed, más no la sed de venganza, porque ojo por ojo, diente por diente como reza el refrán popular, los grupos humanos, se humillan ante el panfleto que ya no tiran por las puertas sino que llega al whatsApp.