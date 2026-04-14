Resumen: A pesar de que el presidente continuó resaltando las bondades de ‘Colombia, el País de la Belleza’, la imagen que queda para el mundo es la de un país fracturado en su base productiva. La jornada de mañana en Corferias será decisiva para ver si los negocios logran sobreponerse al ruido político o si el descontento terminará por marchitar la "belleza" de la que habla el Ejecutivo.

Gritos y abucheos contra Petro marcaron el inicio de la Macrorrueda de las Américas 2026 en Corferias

Minuto30.com .- Lo que debía ser la cumbre de negocios más importante del año se convirtió en un plebiscito sonoro contra la gestión del presidente. Los gritos de “¡Fuera Petro!” ante 4,800 empresarios marcan un punto de no retorno en la relación entre la Casa de Nariño y el motor económico del país.

Un escenario de negocios transformado en campo de batalla político

El lanzamiento de la Macrorrueda de las Américas 2026 en Corferias pasará a la historia, no por las proyecciones de exportación, sino por la visceralidad del rechazo hacia el presidente Gustavo Petro. Hoy, 14 de abril, el mandatario experimentó de primera mano el agotamiento de un sector que se siente asfixiado por la incertidumbre y las políticas de la actual administración.

El grito de “¡Fuera Petro!” no provino de una manifestación en las plazas públicas, sino de los asientos de los tomadores de decisiones: exportadores, inversionistas y líderes gremiales que ven en el modelo de “Colombia, el País de la Belleza” una fachada que no compensa la caída en la confianza inversionista.

Las razones del rechazo: ¿Por qué estalló el empresariado?

El abucheo masivo no fue un evento espontáneo sin causa; es el resultado de una acumulación de tensiones que han marcado el primer trimestre de 2026. Los empresarios presentes en Corferias señalaron tres ejes críticos que explican la hostilidad:

1. El ataque a los sectores tradicionales

Durante su intervención, Petro insistió en que el éxito de su Gobierno radica en haber golpeado la dependencia del petróleo y el carbón. Para muchos empresarios vinculados a la cadena de valor minero-energética y de servicios, esto se traduce en una sentencia de muerte económica que no ha sido reemplazada con la velocidad que la retórica oficial sugiere.

2. La brecha entre la retórica y la operatividad

Mientras el presidente hablaba de logros comerciales, los asistentes recordaban las dificultades logísticas, el aumento en los costos de transporte y la falta de incentivos reales para la pequeña y mediana empresa (PyME), que es la que mayoritariamente asiste a estas macrorruedas de ProColombia.

3. La desconfianza institucional

La persistente idea de reformas que alteran las reglas del juego ha generado un sentimiento de “resistencia empresarial”. El abucheo en Corferias es la manifestación física de las encuestas de opinión que muestran un declive sostenido en la aprobación presidencial dentro del sector productivo.

Crónica de un momento incómodo: Petro contra el auditorio

Apenas el presidente subió al estrado, el murmullo era evidente. Sin embargo, cuando pronunció la palabra “éxito” vinculada a su política comercial, el auditorio estalló. Los videos que ya circulan en redes sociales muestran a empresarios de pie, señalando al mandatario y gritando con fuerza.

Lo más impactante para los observadores internacionales presentes —compradores de más de 60 países— fue la duración del incidente. No fue un grito fugaz. Fue una interrupción sostenida que obligó al equipo de seguridad y logística de Presidencia a intentar subir el volumen de los micrófonos para que el mensaje del mandatario no fuera totalmente opacado.

“No se puede hablar de belleza en un país donde el que genera empleo es tratado como enemigo”, comentaba uno de los asistentes tras salir del pabellón principal.