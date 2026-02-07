Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Gritos de terror en Villa Liliam: asesinado a puñaladas y por la espalda, en plena calle

    Aunque intentaron auxiliarlo, la gravedad de las lesiones segó la vida del joven de manera casi instantánea

    Hombres armados irrumpieron en casas y asesinaron a cuatro personas en Cauca
    Resumen: Pese a que algunos vecinos intentaron auxiliarlo tras salir de sus viviendas alertados por el escándalo, la gravedad de las lesiones segó la vida del joven de manera casi instantánea en el lugar de los hechos.

    Minuto30.com .– El silencio de la noche en el barrio Villa Liliam, en el oriente de Medellín, se rompió abruptamente este viernes 6 de febrero. Alrededor de las 10:06 p. m., los habitantes fueron testigos de una escena dantesca tras escuchar gritos de auxilio que provenían de la calle: un joven de 25 años yacía herido de muerte tras un brutal ataque con arma blanca.

    Un ataque por la espalda

    Según versiones extraoficiales, el joven presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante, localizadas principalmente en su espalda, lo que sugiere que pudo ser atacado mientras intentaba huir o de manera sorpresiva por sus agresores.

    Al momento de la inspección técnica del cadáver, la víctima vestía:

    Camiseta negra.

    Jeans de color azul.

    Zapatos negros con suela blanca.

    Pese a que algunos vecinos intentaron auxiliarlo tras salir de sus viviendas alertados por el escándalo, la gravedad de las lesiones segó la vida del joven de manera casi instantánea en el lugar de los hechos.

    Hipótesis: Entre problemas de salud mental y antecedentes

    Versiones extraoficiales recogidas en el sector indican que el hoy occiso, al parecer tendría problemas de salud mental.

    Sin embargo, también se supo que el joven al parecer presentaba antecedentes penales por delitos relacionados con violencia intrafamiliar. Las autoridades indagan si el ataque responde a una represalia por conflictos previos o si se trató de un altercado del momento derivado de su condición de salud.

    El escape de los agresores

    Testigos relataron que, tras los gritos, alcanzaron a observar a varias personas huyendo del lugar a toda carrera.

