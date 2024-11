Barcelona, 8 feb (EFE).- El entrenador del Barça, Roger Grimau, remarcó que la inscripción del base Ricky Rubio en la Euroliga el pasado martes respondió a "temas logísticos y legales", y subrayó que el jugador catalán seguirá "el mismo proceso" de recuperación y será necesario tener "paciencia".

"La única diferencia entre el primer día y hoy es que por temas logísticos y legales se le ha tenido que inscribir, pero seguimos en el mismo proceso. Está entrenando, lo veo contento y feliz, pero aún no está decidido. A todos nos hace ilusión verlo (competir), pero tenemos que seguir con esta paciencia", aseguró.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Grimau destacó que "todo se ha hecho porque se acababa el plazo" de inscripción de nuevos fichajes en la Euroliga el pasado miércoles. "Que no sea porque no se le ha inscrito que no esté con nosotros", añadió.

"Estoy contento de verle feliz en la pista como persona, que es lo que más me interesa. A partir de aquí, todos tenemos un deseo (con Ricky Rubio), pero tenemos que ir poco a poco", insistió.

Por otra parte, Grimau declaró que el Barça afronta con un "punto de alerta" el duelo de este viernes en el Palau Blaugrana contra el ALBA Berlín, penúltimo clasificado de la Euroliga, tras perder en el duelo de la primera vuelta.

"Tienen un juego muy rápido, con mucho uno contra uno, y mueven muy bien la pelota. Tendremos que recuperar nuestros básicos defensivos para ser sólidos y competir bien. Y en ataque, intentar seguir con nuestro ritmo, jugar rápido como nos gusta, pero cuidar bien la pelota porque son un equipo que castiga mucho, de los mejores en robos", analizó.

El técnico azulgrana reveló que tanto Michael Caicedo como Alex Abrines se han entrenado con normalidad esta semana y estarán a su disposición, pero no concretó si reaparecerán este viernes. "Será una cuestión de sensaciones y de ritmo. Tenemos que decidir las rotaciones", matizó.

Grimau hizo balance sobre la evolución del equipo: "A excepción de tres o cuatro partidos, en términos generales todo lo demás ha ido muy bien. El equipo ha cogido bien la idea y, con algunos altibajos, estamos más o menos logrando la línea de juego que queremos. Se tiene que mejorar mucho, pero a día de hoy estoy bastante satisfecho".

Preguntado sobre qué cuestiones debe mejorar, el técnico señaló que lo más importante es "minimizar el daño" cuando al equipo baja sus prestaciones dentro de un partido, ya sea con "faltas, tiempos muertos o intentando controlas más el rebote".

Por último, Grimau dijo que el equipo está "bien" anímicamente, "con ganas y ambición de jugar partidos importantes", aunque admitió que "quizás" ha habido partidos en la Liga Endesa en los que han "pagado un precio demasiado caro" por la acumulación de encuentros en el calendario.

Por: EFE