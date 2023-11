Grimaldo, el lateral más decisivo

in

Madrid, 8 nov (EFE).- No hay ningún lateral más decisivo en ataque en las cinco grandes ligas europeas que Alejandro Grimaldo, el fenómeno por el carril izquierdo del invencible Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el líder de la Bundesliga, con el que ha marcado siete goles inigualables en su posición entre los jugadores que compiten en Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia.

Mientras espera una ocasión con la selección española, sus números ofensivos son incontestables, además con otras cuatro asistencias que elevan su contribución por encima del resto de laterales o carrileros, el lugar en el que juega él en la actualidad, ya sean derechos o izquierdos, en esos campeonatos, con la única excepción de su compañero por la derecha en el Bay Arena: Jeremie Frimpong.

Si Grimaldo ha marcado siete goles y ha dado otros cuatro, su colega ha aportado cinco tantos y ha asistido en seis. Entre los dos, los dos flancos del esquema titular de Xabi Alonso, han sido elementales en 22 tantos esta campaña. Una mina para el técnico español y para su equipo, ganador de nueve de las diez jornadas ligueras, con un empate, y al frente de su grupo en la Liga Europa con un pleno de nueve puntos en tres encuentros.

Achraf Hakimi, del París Saint Germain, los sigue en esa estadística de contribución ofensiva en este curso, con cuatro tantos y cuatro pases definitivos.

Después aparecen David Raum, del Leipzig (3 goles y 4 asistencias), y Kieran Trippier, el imponente lateral del Newcastle, con su construcción del juego y sus siete centros definitivos, a pesar de no haber marcado un tanto.

Lucas Digne (Aston Villa) ha participado en seis goles, uno como definidor y otros cinco como pasador; los mismos que Denzel Dumfries (Inter), goleador dos veces y asistente en cuatro.

En cinco han contribuido Matteo Ruggeri (Atalanta), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federido Dimarco (Inter) y Diego Rico (Getafe), según datos de 'Be Soccer' para la Agencia EFE.

Un especialista en faltas directas

En asistencias, sólo dos jugadores de las cinco grandes ligas europeas, Trippier, con siete, y Frimpong, con cinco, superan a Grimaldo, que es inigualable en goles.

Sus dos dianas más recientes fueron definitivas para la victoria del Bayer Leverkusen contra el Hoffenhein, en la última jornada de la Bundesliga. Marcó tanto el 1-2, al borde del descanso, en una jugada de estrategia desde la esquina que lo tenía a él como destino final, como el 2-3, en el minuto 70. Con la zurda lo dos. A la escuadra.

También fue suyo el tanto de la victoria por 1-2 en Wolfsburgo o uno de los dos goles con los que el Bayer Leverkusen empató en Múnich contra el poderoso Bayern (2-2), con un perfecto lanzamiento de falta directo que lo reafirma como un especialista en esa destreza, tal y como insistió después con otro golazo al Mainz.

Son siete goles a lo largo de 15 partidos, en el que su métrica de goles esperados es de tan solo 2,32. Él la ha multiplicado por tres.

Tres pasos y medio, análisis y golpeo

No es casualidad su precisión a balón parado. "Llevo muchos años trabajando en ello", apuntó esta temporada en declaraciones a la Bundesliga. "Lo tengo todo pensado y practicado. Sé dónde y cómo pegar. Doy tres pasos y medio, analizo rápido y le pego, porque sé a dónde quiero que la pelota vaya", abundó el pasado mes de octubre.

Su golpeo es con el interior. "Es muy efectivo porque puedo hacer que el balón suba mucho y luego baje en el momento indicado", expuso Grimaldo, incorporado el pasado verano desde el Benfica a coste cero, porque terminó su vínculo con el club lisboeta. Su valor de mercado es de 27,9 millones. Tiene contrato hasta 2027.

Cuando la entidad alemana le presentó el proyecto, su intención en el mercado de fichajes del pasado verano, la contratación de futbolistas de experiencia y la base de jóvenes jugadores en la plantilla, a las órdenes de un entrenador como Xabi Alonso, el lateral se decidió por el Leverkusen.

"Necesitaba un cambio, probarme en una liga superior", justificó en el pasado Grimaldo en el momento de su salida del Benfica rumbo a la Bundesliga, en la que sigue con una dieta que empezó hace tres años. Un ayuno intermitente. "Mi primera comida es a las dos de la tarde. Luego, la segunda a las ocho de la noche. Y no vuelvo a comer hasta las dos de la tarde", contó hace unas semanas a los medios oficiales de la Bundesliga.

"En cuanto a la comida, no como azúcar, muy poca sal. No como pasta ni arroz. No como pan. Sólo como proteínas, pescado y carne. Y muchas verduras. Verduras con papas al horno", añadió Grimaldo, "un lateral ágil, muy capaz, tácticamente muy hábil, peligroso en los goles, con mucha experiencia y calidad", según Simon Rolfes, director general del club; internacional sub'16, sub'17, sub'19 y sub'21 con la selección española y que aguarda la oportunidad con la absoluta. A sus 28 años. Su rendimiento reclama un lugar.

Iñaki Dufour

Por: EFE