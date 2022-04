Tras amputación de dedo, la actriz Grettell Váldez revela que se someterá a quimioterapia

in

Luego de un problema de salud que aquejaba a Grettell Valdez durante cuatro años, se dio a conocer que la actriz sería sometida a una operación donde le sería amputado parte de su dedo.

La razón fue dada a conocer por la propia actriz donde señaló que tras un mal proceso durante una visita a realizarse manicure habría contraído una infección que transmutaría en cáncer, por lo que, tras varios meses de tratamiento, el especialista le habría indicado que para mantener una vida más sana debería someterse a una amputación.

Tras ser intervenida, donde la actriz perdió parte de su dedo, había compartido con sus seguidores como ha sido su evolución, donde asegura que su recuperación ha sido más que buena.

Sin embargo, recientemente, causó revuelo en redes sociales donde compartió en sus redes sociales que sería sometida a quimioterapias.

Grettell Valdez habló sobre la recuperación de su dedo.

Fue por medio de sus historias en redes sociales donde Grettell mencionó que, tras su operación, sería sometida a más tratamientos, además de señalar que ha estado realizando algunos otros.

«Mi dedo cada vez va mejor, la verdad es que estuve en muy buenas manos, mi cirujano hizo maravillas… ya casi no me duele, ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres y después empiezo mi quimioterapia… hace verrugas, y esas verrugas debutan en cáncer».

Tras la declaración por parte de la famosa, sus seguidores no han dudado en mandar mensajes de cariño y pronta recuperación, pues reconocen que es un tratamiento muy largo y complicado.

