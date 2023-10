Greta Thunberg participa en una protesta en Londres contra el combustible fósil

in

Londres, 17 oct (EFE).- La activista medioambiental Greta Thunberg abogó este martes por "erradicar" los beneficios económicos generados por las industrias de combustible fósil en una manifestación celebrada en Londres por activistas, en la que cinco personas resultaron detenidas.

Aproximadamente más de un centenar de activistas convocados por la organización Fossil Free London (Londres libre de combustibles fósiles) se dieron cita hoy desde primera hora de la mañana a las puertas de un hotel de la capital británica, al tiempo que directivos de varias compañías de energía, entre ellas BP o Equinor, celebraban en sus salas el Foro de la Inteligencia Energética.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Thunberg denunció hoy cómo "personas de todo el mundo se están muriendo y sufriendo por las consecuencias de la crisis originada por estas industrias" energéticas y lamentó que "el mundo se está ahogando en combustibles fósiles".

"Desde hace décadas ha quedado claro que esta industria es muy consciente de las consecuencias que tienen sus modelos de negocios y aún así no han hecho nada", clamó la activista sueca.

La ambientalista indicó asimismo que se han "creado agujeros legales" para que esas empresas "puedan continuar (con sus actividades) a expensas de las personas y del planeta".

Según Thunberg, "no se puede confiar en estos políticos y no podemos confiar en los procesos de las Cops. No podemos permitir que esto continúe (…)".

"Tenemos que adoptar acciones directas, no tenemos alternativa y volveremos una y otra vez (a manifestarnos) hasta que veamos acciones de verdad (…) Tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy: tenemos que erradicar el dinero del aceite", concluyó.

Durante el acto, agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met) detuvieron a cinco activistas al lado del Hotel InterContinental en Park Lane, cercan del céntrico parque de Hyde Park.

"A las 6.18 GMT respondimos a denuncias de una manifestación celebrada a las afueras de un hotel en Park Lane. Cinco personas han sido detenidos como sospechosos de obstruir una vía pública y han sido llevadas bajo custodia", señaló un portavoz de Scotland Yard.

Por: EFE