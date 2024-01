Greta Gerwig y Christopher Nolan nominados a los Premios del Sindicado de Directores

in

Los Ángeles (EE.UU.), 10 ene (EFE).- El enfrentamiento entre las cintas de 'Barbie' y 'Oppenheimer' continúa con la nominación de sus respectivos directores, Greta Gerwig y Christopher Nolan, a los premios que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés).

Gerwig y Nolan compiten por el premio a la mejor dirección de una película junto a Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon'), Yorgos Lanthimos ('Poor Things') y Alexander Payne ('The Holdovers').

"En un año repleto de películas extraordinarias, los miembros del DGA han nominado a un grupo increíble de narradores con talento", declaró este miércoles en un comunicado la presidenta del sindicato, Lesli Linka Glatter.

Todas películas de los directores anteriormente nominados, ya fueron seleccionados por el Instituto de Cine Americano como parte de las 10 películas más desatacas de 2023 en los premios conocidos como los AFI Awards.

"Sus películas fusionan la destreza técnica con visiones artísticas únicas que capturan la profundidad de la experiencia humana y dejan un impacto indeleble en el público de todo el mundo. Enhorabuena a estos magníficos directores por sus merecidas nominaciones", ahondó Glatter.

Por su parte, el galardón a la mejor dirección de una ópera prima lo disputarán la directora coreana-canadiense Celine Song, autora de 'Past Lives', y el estadounidense Cord Jefferson, quien presentó en 2023 la comedia 'American Fiction'.

Las películas de Song y Jefferson también fueron ganadoras de los AFI Awards y los directores se enfrentarán a los trabajos de las directoras A.V. Rockwell ('A Thousand and One'), Noora Niasari ('Shayda') y la chilena Manuela Martelli ('Chile '76').

Nolan ya fue nombrado mejor director por 'Oppenheimer' en la gala reciente gala de los Globos de Oro, que también condecoró al filme sobre el padre de la bomba atómica como la mejor película de drama.

Los ganadores de la 76 edición de los Premios DGA se darán a conocer el sábado 10 de febrero desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.).

Este miércoles, el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) también presentó la lista de sus nominados en los que 'Barbie' y 'Oppenheimer' lideraron con cuatro candidaturas cada uno.

Por: EFE