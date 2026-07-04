Resumen: Según los reportes preliminares y los videos que circulan, la euforia deportiva rápidamente se transformó en agresión. Una fuerte discusión entre varias personas en aparente estado de embriaguez escaló en cuestión de minutos a agresiones físicas masivas.

Gresca «mundial» en Sabaneta dejó un herido de gravedad por cuenta de un golpe con un casco

Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche histórica de fiesta por el triunfo de la Selección Colombia en el Mundial, terminó en una grave escena de violencia en Sabaneta (Antioquia) que se viraliza en redes. Una brutal riña dejó a un hombre inconsciente tras recibir un fuerte golpe con un casco.

Aunque algunos reportes aseguran que fue la noche del 3 de julio tras el partido Colombia-Ghana; otros afirman que la gresca fue tras el partido Colombia-Portugal.

Lo cierto es que mientras millones celebraban la victoria de Colombia, en las calles del sur del Valle de Aburrá la intolerancia y el exceso de alcohol desataron el caos; así como dijo la reina paisa alguna vez, «Hombres con hombres, mujeres con mujeres y también mujeres con hombres del mismo modo, en sentido contrario». Solo que en este caso el propósito no era darse cariño y amor sino golpes e insultos.

¿Qué desató la violencia en Sabaneta?

Según los reportes preliminares y los videos que circulan, la euforia deportiva rápidamente se transformó en agresión. Una fuerte discusión entre varias personas en aparente estado de embriaguez escaló en cuestión de minutos a agresiones físicas masivas.

En medio de la confusión de esta «batalla campal», uno de los involucrados fue atacado brutalmente con un casco de motocicleta en la cabeza.

La víctima cayó inconsciente en el lugar, generando pánico entre los transeúntes y obligando a una intervención de emergencia.

Las autoridades del Valle de Aburrá despliegan constantemente operativos para los partidos de la Selección, pero la mezcla de multitudes y licor sigue siendo el principal desafío de seguridad.

El reto de la tolerancia en el fútbol

Este incidente en Sabaneta enciende nuevamente las alarmas sobre cómo se vive la pasión del fútbol en el país. El deporte, que debería ser un catalizador de unión y orgullo patrio, vuelve a verse empañado por actos de violencia extrema en las calles.

Actualmente, la comunidad se encuentra a la espera del parte médico oficial sobre el estado de salud de la persona agredida y de los pronunciamientos de la Policía Metropolitana respecto a posibles capturas por este grave hecho de intolerancia.