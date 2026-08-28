Gregory Jair Garcia desapareció en Medellín

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Resumen: Gregory Jair Garcia Foronda, hombre de 46 años, de sexo e identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.

Gregory Jair Garcia Foronda, hombre de 46 años, de sexo e identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.

No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición, debido a que no son recordadas.

Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el costado derecho del pecho, la imagen de una mujer; en el costado izquierdo del pecho, una cruz; en el abdomen, un dragón; y en la espalda, varios tatuajes de gran tamaño, entre ellos una letra “G”. La desaparición ocurrió el 26 de agosto de 2026 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Robledo Aures.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes