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    Gregory Jair Garcia desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 26 de agosto en el barrio Robledo Aures

    Publicado por: Juan Manuel

    GREGORY JAIR GARCIA FORONDA
    Gregory Jair Garcia desapareció en Medellín

    Resumen: Gregory Jair Garcia Foronda, hombre de 46 años, de sexo e identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.

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    Gregory Jair Garcia Foronda, hombre de 46 años, de sexo e identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.

    No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición, debido a que no son recordadas.

    Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el costado derecho del pecho, la imagen de una mujer; en el costado izquierdo del pecho, una cruz; en el abdomen, un dragón; y en la espalda, varios tatuajes de gran tamaño, entre ellos una letra “G”. La desaparición ocurrió el 26 de agosto de 2026 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Robledo Aures.

    1 BOLETIN GREGORY JAIR GARCIA FORONDA

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