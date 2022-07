«Los hijos sí son un motor»: El poderoso mensaje de Greeicy Rendón con fotografías junto a su hijo

in

Desde que la cantante Greeicy Rendón dio a luz a su hijo Kai, junto al cantante Mike Bahia, no ha dejado de ser tendencia por cada movimiento que da en su vida materna. Ahora, le han aplaudido su última fotografía posteada en sus redes sociales y sus seguidores, se quieren morir de amor.

En las fotografías, la caleña se dejó ver amamantando a su bebé de 3 meses, junto a cinco de sus perros de raza Pomerania, todos, en la cama.

La cantante acompañó esta íntima publicación con un mensaje de motivación, en el que asegura sentirse motivada por su rol de madre para trabajar en todos los proyectos que tiene por delante.

«Y sí… En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡claro que sos capaz! Definitivamente, los hijos sí son un motor», escribió la caleña.

Estas son las fotos de Greeicy Rendón.

