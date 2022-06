[FOTOS] Greeicy Rendón y sus primeras fotos con Kai que encantan a sus seguidores

Greeicy Rendón publicó finalmente sus primeras imágenes junto a Kai. Aunque la cantante estuvo ausente unos días luego del nacimiento de su hijo, hace poco apareció con su bebé entre brazos.

La cantante se tomo algunas fotografías y grabó varias historias donde cuenta que que se arregló para celebrar el día del padre y luego aparece dándole un masaje a su bebé mientras le va hablando y sonríe.

Luego de hacer varias historias cantando junto a Mike Bahía, también de desearle un feliz día del padre a su papá, la cantante afirmó: «Ahí les subí unas foticos y la verdad, honestamente, tenía muchas ganas de bailar, puse musiquita y me animé. Como me arreglé me puse como ‘wipi’. Me imaginé bailando con mi bebé. Bajé y me tomé la primera foto y empezó a llorar y no pude bailar».

La primeras fotos de Greeicy Rendón junto a su hijo.

